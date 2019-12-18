СБУ обвинила РФ в дестабилизации ситуации с использованием воров в законе

В СБУ заявили, что была предотвращена попытка российских спецслужб дестабилизировать ситуацию на Украине, которые хотели добиться этого, используя транснациональные преступные группировки, воров в законе и уголовников. Об этом сообщает сайт ведомства.

В службе уведомили, что ее сотрудники задержали выходца из одной из стран Закавказья. Уточняется, что тот находился на Украине в розыске.

По информации ведомства, злоумышленник прибыл под чужим именем в Луганскую область с целью взять под контроль деятельность местных преступных группировок и теневой бизнес. Однако СБУ не назвала имя задержанного. При этом в службе уточнили, что действиями мужчины руководил Лоту Гули, который имеет связь с российскими спецслужбами.

«По замыслу кураторов из России, обострение криминогенной обстановки на Украине должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе», — говорится в заявлении СБУ.

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