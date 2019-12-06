Зеленский рассказал, чего хочет от Путина и нормандского саммита

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, чего хочет добиться от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина».

По его словам, он хочет от встречи результативности и боится ее отсутствия по итогам саммита.

«Я очень не люблю нерезультативность», — подчеркнул Зеленский.

Он также признался, что нервничает из-за этих мыслей.

Саммит состоится в Париже 9 декабря. В нем примут участие Путин, Зеленский, а также глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель.

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