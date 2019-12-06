Премьер Украины рассказал об ожиданиях от нормандского саммита

Украинский премьер Алексей Гончарук считает, что самой важной задачей, поставленной перед Украиной на нормандском саммите, является мир в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, он надеется, что лидеры стран-участниц договорятся в Париже о прекращении огня в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Гончарук рассказал, что главное задание для главы Украины Владимира Зеленского — это, чтобы люди перестали гибнуть.

«Нет сомнений... президент будет защищать национальные интересы», — подчеркнул Гончарук.

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