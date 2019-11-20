Песков счел неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России. Об этом информирует ТАСС.

Он сказал, что Россия не может согласиться с такими требованиями.

Таким образом он отреагировал на заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике «аннексированные территории» в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года.