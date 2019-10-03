При разговоре Трампа с Зеленским присутствовал советник Пенса
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Советник вице-президента США Майка Пенса был свидетелем разговора президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Washington Post.
Источники издания сообщили, что вице-президенту предоставили доступ к стенограмме в течение нескольких часов.
Какую роль советник Пенса играл в разгоревшемся в США скандале — не сообщается.
Ранее Дональд Трамп потребовал раскрыть личность информатора, написавшего на него жалобу.