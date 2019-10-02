Сенаторы США призвали ввести санкции против российских чиновников

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и его коллега-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин обратились с госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении российских чиновников, несущих, по их мнению, ответственность за преследование оппозиции в России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на их совместное письмо.

Уточняется, что бумага подписана еще девятью американскими законодателями, помимо самих Рубио и Кардина.

В послании они призывают принять меры в ответ на продолжающиеся преследования диссидентов и лидеров оппозиции российским правительством, а также на заключение под стражу многих граждан по политическим причинам.

Кроме того они требуют ввести в действие акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» и «Глобальный акт Магнитского», а также адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти нарушения прав человека.

«В то время как против некоторых лиц санкции были введены, в отношении многих других, включая генерального прокурора Юрия Чайку, министра юстиции Александра Коновалова <...>, нет», — говорится в сообщении.

Ранее США ввели санкции против двух россиян.