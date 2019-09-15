Экс-премьер Британии назвал Джонсона лжецом и карьеристом

Бывший премьер Британии Дэвид Кэмерон раскритиковал в своих мемуарах нынешнего главу правительства Бориса Джонсона. Об этом сообщает Sunday Times.

Как отмечается, в своих воспоминаниях, которые выйдут 19 сентября, он назвал Джонсона лжецом и карьеристом.

Экс-премьер пояснил, что Джонсон долгое время колебался перед референдумом о выходе Британии из ЕС, который прошел в 2016 году, на чью сторону встать.

Он также добавил, что, хоть политик и был евроскептиком, до этого момента он не выступал за Brexit.

Кроме того, уточнил Кэмерон, накануне референдума он встретился с Джонсоном и предложил ему пост министра обороны в обмен на поддержку консерваторов.

Однако тот отказался, а спустя время начал кампанию в пользу Brexit вместе с близким другом экс-премьера Майклом Гоувом.

Ранее экс-премьер Британии раскритиковал Джонсона из-за Brexit.