Экс-премьер Британии назвал Джонсона лжецом и карьеристом
Бывший премьер Британии Дэвид Кэмерон раскритиковал в своих мемуарах нынешнего главу правительства Бориса Джонсона. Об этом сообщает Sunday Times.
Как отмечается, в своих воспоминаниях, которые выйдут 19 сентября, он назвал Джонсона лжецом и карьеристом.
Экс-премьер пояснил, что Джонсон долгое время колебался перед референдумом о выходе Британии из ЕС, который прошел в 2016 году, на чью сторону встать.
Он также добавил, что, хоть политик и был евроскептиком, до этого момента он не выступал за Brexit.
Кроме того, уточнил Кэмерон, накануне референдума он встретился с Джонсоном и предложил ему пост министра обороны в обмен на поддержку консерваторов.
Однако тот отказался, а спустя время начал кампанию в пользу Brexit вместе с близким другом экс-премьера Майклом Гоувом.
Ранее экс-премьер Британии раскритиковал Джонсона из-за Brexit.