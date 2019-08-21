Партия Зеленского отправит другие фракции на галерку Рады

Депутаты партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» займут в новом созыве Верховной Рады передние ряды перед трибуной и президиумом, а фракции других партий парламента отправят на галерку. Об этом информируют украинские СМИ.

Как сообщается, депутаты других фракций будут сидеть в зале Рады за спинами представителей партии «Слуга народа».

Известно, что в парламенте от президентской партии будет представлено 254 человека.

Отмечается, что стратегическое расположение фракций практически исключает возможность блокировки трибун народными депутатами не из партии «Слуга народа».

Таким образом, под «охрану» партии президента идет спикер, ложа правительства, место Зеленского во время его посещения Рады.