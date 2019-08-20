Трамп поддерживает возвращение России в G8
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Трампа, возвращение России будет являться целесообразным и он бы его поддержал.
Уточняется, что об этом американский лидер сказал во время встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.
«Я думаю, было бы гораздо более целесообразно, если бы Россия была в [G8], — отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оценил возможности работы России в рамках форума G7.
Тогда российский лидер заявил, что G8 больше не существует.