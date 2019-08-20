Трамп поддерживает возвращение России в G8

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, возвращение России будет являться целесообразным и он бы его поддержал.

Уточняется, что об этом американский лидер сказал во время встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

«Я думаю, было бы гораздо более целесообразно, если бы Россия была в [G8], — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оценил возможности работы России в рамках форума G7.

Тогда российский лидер заявил, что G8 больше не существует.