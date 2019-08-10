Медведев поздравил Медведчука с результатами выборов в Раду

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с результатами на выборах в Верховную раду Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия».

Отмечается, что Медведев направил Медведчуку поздравительную телеграмму.

По мнению российского премьера, итоги выборов свидетельствуют о желании украинцев восстановить дружественные, взаимовыгодные отношения с Россией.

Медведев также подчеркнул, что в интересах России и Украины строит продолжение взаимодействия по партийной линии.

Ранее сообщалось, что в партии Медведчука осудили земельную реформу президента Украины Владимира Зеленского.