Дарт Вейдер и Чубакки помешали Зеленскому пробежаться

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог пробежать по Трассе здоровья из-за Дарта Вейдера и Чубакки. Об этом сообщает «Страна.Ua».

Как отмечается, глава государства планировал совершить пробежку вдоль моря с одним из кандидатов от партии «Слуга народа».

Однако планам Зеленского помешал мужчина в костюме Дарта Вейдера, который надеялся на совместный забег с президентом.

Уточняется, что Вейдера сопровождали люди в костюмах Чубакки, а также галактических штурмовиков.

Зеленский, как сообщается, не приехал на Трассу здоровья.

Причем мужчина в костюме Дарт Вейдера подчеркнул, что ему хотелось бы предложить украинскому лидеру свою кандидатуру на пост Минобороны, поскольку у него достаточно опыта.

Ранее сообщалось, что Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру на выборах в Раду.