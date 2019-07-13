Дарт Вейдер и Чубакки помешали Зеленскому пробежаться
Украинский лидер Владимир Зеленский не смог пробежать по Трассе здоровья из-за Дарта Вейдера и Чубакки. Об этом сообщает «Страна.Ua».
Как отмечается, глава государства планировал совершить пробежку вдоль моря с одним из кандидатов от партии «Слуга народа».
Однако планам Зеленского помешал мужчина в костюме Дарта Вейдера, который надеялся на совместный забег с президентом.
Уточняется, что Вейдера сопровождали люди в костюмах Чубакки, а также галактических штурмовиков.
Зеленский, как сообщается, не приехал на Трассу здоровья.
Причем мужчина в костюме Дарт Вейдера подчеркнул, что ему хотелось бы предложить украинскому лидеру свою кандидатуру на пост Минобороны, поскольку у него достаточно опыта.
Ранее сообщалось, что Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру на выборах в Раду.