Зеленский развенчал миф об ограниченности украинцев
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев беспокоится не только из-за своих проблем, но и осознает угрозы и вызовы планетарного масштаба. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
По его словам, он имеет в виду загрязнение океанов, изменение климата и проблемы, имеющие отношение к человеческому развитию.
«Есть такое выражение «Моя хата с краю». И он якобы характеризует украинцев. На самом деле, это миф», — сказал Зеленский.
Он добавил, что это не соответствует действительности, потому что граждане Украины не ограничиваются только проблемами «своего двора» и не раз доказывали это мировой общественности.
Ранее в Европе возмутились сексизмом Зеленского.