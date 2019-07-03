Зеленский развенчал миф об ограниченности украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев беспокоится не только из-за своих проблем, но и осознает угрозы и вызовы планетарного масштаба. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, он имеет в виду загрязнение океанов, изменение климата и проблемы, имеющие отношение к человеческому развитию.

«Есть такое выражение «Моя хата с краю». И он якобы характеризует украинцев. На самом деле, это миф», — сказал Зеленский.

Он добавил, что это не соответствует действительности, потому что граждане Украины не ограничиваются только проблемами «своего двора» и не раз доказывали это мировой общественности.

Ранее в Европе возмутились сексизмом Зеленского.