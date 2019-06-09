В ОДКБ оценили нарушения на выборах в Казахстане

Координатор группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ, вице-спикер Госдумы России Сергей Неверов заявил, что наблюдатели ОДКБ пока не зафиксировали каких-то серьезных нарушений. Об этом он сказал «Газете.Ru».

Неверов отметил, что в Казахстане не проводят экзит-полы на выборах президента страны.

«Мы задавали вопросы в штабах кандидатов будет ли экзит-пол. Нам ни в одном штабе не сказали, что такой экзит-пол будут проводить. На государственном уровне их, я думаю, не проводят. Нигде на участках мы не наблюдали опросов. Может быть, в выборочно проводят в каких-то городах, точках. На тех участках, которые мы посетили, мы опросов не видели», — добавил Неверов.

В целом депутат подчеркнул, что наблюдатели ОДКБ не получили информации о существенных нарушениях.

«Со всеми наблюдателями общаемся серьезных замечаний не высказано. Были замечания по поводу вхождения в кабинку двух человек. Есть замечания по поводу не опломбированных урн, но они опечатаны. По закону Казахстана, урна может быть либо опечатана, либо опломбирована», — продолжил Неверов.

Неверов говорит, что суммарно российские наблюдатели посетили более 50 участков. Накануне российские наблюдатели общались со штабами кандидатов.

«Каких-либо замечаний нам не сказали по прошедшей кампании», — заявил Неверов.

Ранее сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах главы государства.