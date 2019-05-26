Правящая в Германии коалиция победила с худшим результатом за всю историю выборов в ЕП

Согласно экзитполам, результат партий правящей в Германии коалиции стал худшим за всю историю выборов в ЕП. Об этом сообщает DW.

При этом, как отмечается, за блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) проголосовали больше всего избирателей — 28%.

Второе место, согласно социологическим прогнозам, займет «Союз-90»/«зеленые», а третье — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 15,5% голосов.

Как отмечается, такой результат является худшим для участников «большой коалиции», в которую входят блок ХДС/ХСС и СДПГ.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель готовит отставки в правительстве ФРГ.