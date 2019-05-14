Помпео перед встречей с Путиным призвал найти пути дальнейшего развития

Госсекретарь США Майк Помпе написал в твиттере, что на встрече в России сторонам будет необходимо найти пути дальнейшего развития, несмотря на возможные расхождения во взглядах.

«По некоторым вопросам мы можем согласиться, по другим мы можем не согласиться, но когда это отвечает нашим национальным интересам, мы обязаны найти решение», — отметил Помпео.

14 мая в Сочи запланированы встречи президента России Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США.