Порошенко готовит «узурпацию власти» на Украине, заявила Савченко

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что действующий президент Украины Петр Порошенко готовит «узурпацию власти» в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, именно по этой причине Порошенко затягивает с инаугурацией новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского.

«Своих людей он расставляет в военной сфере и может выйти так, что де-факто Порошенко будет оставаться главнокомандующим еще долгое время», — отметила Савченко.

Она также добавила, что пока Зеленский официально не станет главой государства, Порошенко будет «красть и прятать то, что украл в офшорах, прятать какой-то бизнес».

Ранее Савченко потребовала в Раде назначить дату инаугурации Зеленского на 19 мая.

Зеленский также настаивает на проведении инаугурации 19 мая. Если мероприятие состоится в этот день, у него будет возможность распустить Раду.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.