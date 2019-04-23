Трамп попросил New York Times встать на колени и извиниться

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что настаивает на том, чтобы американское издание New York Times встало на колени и извинилось за все критические материалы о президенте. Об этом он написал в твиттере.

Трамп отметил, что издание должно во второй раз извиниться перед ним. Однако извинений должно быть больше, подчеркнул лидер США.

«Извинится ли The New York Times передо мной во второй раз, как они сделали после выборов 2016 года... На этот раз извинений должно быть больше и пройти лучше... им придется опуститься на колени и попросить прощения!», — добавил Трамп.

The New York Times регулярно пишет критические материалы о Трампе.

Ранее сообщалось, что сын Трампа опубликовал фейковую страницу NYT с извинениями.

22 марта стало известно о завершении почти двухлетнего «российского расследования» специального прокурора США Роберта Мюллера. В представленных генеральным прокурором Уильямом Барром итогах говорилось об отсутствии сговора Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года.