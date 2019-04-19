Более 20 тысяч человек пришли на дебаты Порошенко и Зеленского

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На дебаты украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве пришли 22 тысячи человек, передает РИА «Новости».

Об этом заявили в пресс-службе МВД Украины.

По данным ведомства, в настоящее время ситуация на стадионе «спокойная и контролируемая».

Ранее сообщалось, что Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов.

На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.