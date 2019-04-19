Более 20 тысяч человек пришли на дебаты Порошенко и Зеленского
На дебаты украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве пришли 22 тысячи человек, передает РИА «Новости».
Об этом заявили в пресс-службе МВД Украины.
По данным ведомства, в настоящее время ситуация на стадионе «спокойная и контролируемая».
Ранее сообщалось, что Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов.
На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.