Зеленский — Порошенко: я не ваш оппонент, я ваш приговор

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов заявил действующему главе Украины Петру Порошенко, что он является его «приговором. Прямую трансляцию ведет «112 Украина».

«Я не ваш оппонент, я ваш приговор», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Порошенко обвинил Зеленского в жизни в России.

На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.