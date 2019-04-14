Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные России и Кубы находятся на территории страны незаконно. Об этом сообщает Clarin.

По его словам, парламент республики не одобрил их приезд.

«В Венесуэле уже есть незаконная военная интервенция, такая как российская и кубинская, разрешение на которую дал Мадуро (президент Венесуэлы. – «Газета.RU)», — отметил Гуайдо.

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Однако, добавил политик, только парламент может разрешить иностранную интервенцию или приезд военных.

Также он подчеркнул, что оппозиция никогда не намеревалась разрешить кризис в Венесуэле военным способом.

Ранее сообщалось, что Гуайдо допустил скорую смену власти в Венесуэле.