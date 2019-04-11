Фура сбивает Зеленского в новом видео штаба Порошенко

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Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщила, что штаб действующего президента страны Петра Порошенко распространила видео, на котором Зеленского сбивает фура. Видео опубликовано на сайте Зеленского.

Сообщается,что видео появилось вечером 10 марта в телеграм канале, якобы принадлежащем штабу Порошенко.

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На кадрах Зеленский идет в толпе людей и его сбивает фура. После этого в кадре появляется изображение наркотика и надпись «У каждого своя дорога».

В штабе Порошенко видеоролик пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.