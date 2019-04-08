Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, пользователи Facebook и Twitter усомнились в том, что украинского лидеру стоит использовать слова «гайз» и «френды».
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Как отмечается, в соцсетях считают, что Порошенко лучше тренировать «уголовный жаргон».
При этом некоторые пользователи допустили, что штаб Порошенко нашел себе пиарщиков «на помойке».
Ранее сообщалось, что Порошенко обратился к избирателям на молодежном сленге.