Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

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В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, пользователи Facebook и Twitter усомнились в том, что украинского лидеру стоит использовать слова «гайз» и «френды».

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Как отмечается, в соцсетях считают, что Порошенко лучше тренировать «уголовный жаргон».

При этом некоторые пользователи допустили, что штаб Порошенко нашел себе пиарщиков «на помойке».

Ранее сообщалось, что Порошенко обратился к избирателям на молодежном сленге.