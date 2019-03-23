Трамп и Меркель обсудили ситуацию на Украине

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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, лидеры обменялись мнениями по ряду международных тем.

Как отмечается, Трамп и Меркель, в частности, обсудили ситуацию на Украине и НАТО.

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При этом стороны также обсудили ряд торговых вопросов.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп говорил с Меркель, когда стало известно о завершении расследования «российского дела».