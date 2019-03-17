Протестующие оцепили дворец президента Сербии и не выпускают его

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В Белграде протестующие начали образовывать живой круг вокруг дворца президента Александра Вучича, чтобы не выпускать его из резиденции. об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что вокруг резиденции Вучича собрались около тысячи протестующих. Они выкрикивают лозунги, требуя отставки президента и правительства, а также хотят, чтобы он вышел из здания и обратился к ним.

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Кроме того, из-за инцидента властям пришлось перекрыть автомобильные дороги в центре города.

Ранее сообщалось, что протестующие прорвали грузовиком оцепление вокруг дворца президента Сербии.