Представитель Гуайдо ответил на вопрос о его встрече с Трампом

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Густаво Тарре, специальный представитель самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо в Организации американских государств (ОАГ), заявил, что лидер венесуэльской оппозиции не готовит встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет», — сказал Тарре, когда его спросили, готовится ли встреча Гуайдо и Трампа.

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Также представитель Гуайдо выразил сомнение, что он хотел бы покидать Венесуэлу в ближайшее время.

Ранее Трамп поздравил Гуайдо с началом президентского срока.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.