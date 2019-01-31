Представитель Гуайдо ответил на вопрос о его встрече с Трампом
Густаво Тарре, специальный представитель самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо в Организации американских государств (ОАГ), заявил, что лидер венесуэльской оппозиции не готовит встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нет», — сказал Тарре, когда его спросили, готовится ли встреча Гуайдо и Трампа.
Также представитель Гуайдо выразил сомнение, что он хотел бы покидать Венесуэлу в ближайшее время.
Ранее Трамп поздравил Гуайдо с началом президентского срока.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.