Стали известны темы переговоров Мадуро и Путина

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе визита в Россию обсудит с российским президентом Владимиром Путиным двусторонние отношения, передает РИА «Новости».

Как уточнил посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса, прибытие Мадуро в Москву запланировано на день вторника, 4 декабря.

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«Президент (Николас) Мадуро и президент (Владимир) Путин обсудят двусторонние вопросы», — заявил посол.

Ранее Мадуро сообщил, что вылетает на встречу с Путиным.