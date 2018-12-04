Стали известны темы переговоров Мадуро и Путина
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе визита в Россию обсудит с российским президентом Владимиром Путиным двусторонние отношения, передает РИА «Новости».
Как уточнил посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса, прибытие Мадуро в Москву запланировано на день вторника, 4 декабря.
Реклама
«Президент (Николас) Мадуро и президент (Владимир) Путин обсудят двусторонние вопросы», — заявил посол.
Ранее Мадуро сообщил, что вылетает на встречу с Путиным.