Лавров обсудил «шпионский скандал» с коллегой из Швейцарии
Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис рассказал о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которой стороны обсудили деятельность российской разведки, передает РИА «Новости».
Кассис отметил улучшение ситуации после «шпионского скандала» по результатам встречи.
«Нужно сказать, что я отмечаю с удовольствием, что ситуация после наших обсуждений в Москве существенно улучшилась, и это позволило сдвинуть с мертвой точки аккредитацию дипломатов — российских и швейцарских», — сказал Кассис.
По его словам, полезной оказалась, в том числе, поездка в начале ноября в Москву начальника службы разведки Швейцарии Жан-Филиппа Гаудена.
Ранее сообщалось, что прокуратура Швейцарии получила указание расследовать «политической шпионаж» россиян.