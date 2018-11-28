Лавров обсудил «шпионский скандал» с коллегой из Швейцарии

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Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис рассказал о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которой стороны обсудили деятельность российской разведки, передает РИА «Новости».

Кассис отметил улучшение ситуации после «шпионского скандала» по результатам встречи.

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«Нужно сказать, что я отмечаю с удовольствием, что ситуация после наших обсуждений в Москве существенно улучшилась, и это позволило сдвинуть с мертвой точки аккредитацию дипломатов — российских и швейцарских», — сказал Кассис.

По его словам, полезной оказалась, в том числе, поездка в начале ноября в Москву начальника службы разведки Швейцарии Жан-Филиппа Гаудена.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швейцарии получила указание расследовать «политической шпионаж» россиян.