В Испании не исключили блокировку сделки по Brexit

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Премьер-министр Испании Педро Санчес написал в своем твиттере, что страна наложит вето на проект соглашения по Brexit, если документ не претерпит изменений.

Он рассказал, что после телефонного разговора с британским премьером Терезой Мэй позиции сторон остались «далекими». При этом он подчеркнул, что его правительство «всегда» будет защищать интересы страны.

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«Если не будет изменений, мы наложим вето на [соглашение по] Brexit», — заключил Санчес.

Испанское правительство не устраивает, что в проекте не прописано, как Испания и Британия будут вести диалог по Гибралтару. Ранее агентство Reuters сообщало, что из-за этого спорного вопроса Испания намерена голосовать против сделки Мэй по Brexit.