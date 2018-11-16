Песков прокомментировал обещания Японии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения об обещании японского премьера Синдзо Абэ не размещать базы США на Курилах, передает РИА «Новости».

Песков уточнил, что Путин и Абэ разговор о мирном договоре «вели в формате один на один». При этом он отметил, что не хотел бы разглашать детали разговора.

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«Единственное, могу подтвердить, что тема союзнических обязательств Японии является достаточно важной в контексте обсуждения проблематики мирного договора», — добавил Песков.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал российскому президенту Владимиру Путину, что в случае передачи японской стороне южных островов Курил там не будут размещены военные базы США.