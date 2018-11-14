Песков раскрыл итоги встречи Путина и Абэ по мирному договору

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры между сторонами на основе декларации 1956 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Путин и Абэ по итогам проведенной беседы условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года», — сказал Песков.

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Песков сообщил об этом по итогам встречи двух лидеров, которая прошла в Сингапуре.

Ранее сообщалось о встрече Путина и Абэ в Сингапуре.