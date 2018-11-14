Подозреваемый Австрией в шпионаже в пользу России высказался о деле

Подозреваемый в шпионаже в пользу России бывший полковник австрийской армии заявил, что не разглашал государственных тайн, заявил его адвокат Михаэль Хофер, передает Kronen Zeitung.

«Мой клиент заверил меня, что не разглашал государственных тайн. Он очень рад решению суда. Он не чувствует себя шпионом», — сказал Хофер.

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Адвокат также подчеркнул, что у его клиента не было доступа к подобным данным.

Ранее сообщалось, что суд Австрии принял решение по подозреваемому в шпионаже в пользу России.