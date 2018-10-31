Глава МИД Британии пригрозил России «очень высокой ценой» за неподобающее поведение

Глава МИД Великобритании Джереми Хант пригрозил России «очень высокой ценой», если поведение Москвы не изменится. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Британия хотела бы видеть Россию «частью международной правовой системы», однако этому помешали «вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 — в Крым», использование химического оружия и кибератаки.

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«Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах международную систему, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока», — подчеркнул Хант.

Ранее в МИД Великобритании оценили намерение президента США Дональда Трампа подорвать мировой порядок.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.