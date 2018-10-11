Hill: отношение Трампа к КНДР мешает борьбе с северокорейскими хакерами

Расположение президента США Дональда Трампа к Северной Корее идет вразрез с усилиями его администрации противостоять кибератакам со стороны КНДР, пишет The Hill.

Эксперты считают, что одобрительное отношение Трампа может помешать усилиям США по сдерживанию северокорейской агрессии в киберпространстве, говорится в материале.

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Между тем, со стороны северокорейского государства нет никаких сигналов об уменьшении «агрессивной кибердеятельности», отмечает The Hill. Так, в прошедшем месяце минюст США обвинил северокорейское правительство в нескольких громких кибератаках.

Однако несмотря на появление новых киберугроз, Трамп по-прежнему одобрительно относится к лидеру КНДР Ким Чен Ыну в надежде завершить исторический процесс по денуклеаризации Корейского полуострова. Аналитики предупреждают, что для сокращения кибератак из Пхеньяна США необходимо более скоординированная позиция, которая бы была представлена единым фронтом: администрацией и президентом.

Издание напоминает, что ранее администрация президента США пообещала возобновить давление на Северную Корею по вопросу денуклеаризации. Однако риторика Трампа относительно Ким Чен Ына резко менялась в течение его президентства, в результате чего совсем недавно американский президент даже заявил, что они с северокорейским лидером «влюбились друг в друга», говорится в материале.