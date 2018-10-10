Американский сенатор: другие страны готовы опробовать тактику «вмешательства России»

После «вмешательства» в президентские выборы 2016 года в США, Россия предоставила другим странам набор тактик, которые те в свою очередь могли бы использовать не только на территории Соединенных Штатов, но и по всему миру, считает сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд, который входит в состав комитета по разведке сената. Об этом сообщает CBS News.

«Я думаю, то, что сделала Россия и что сделали другие страны в прошлом — все готовы опробовать. Они собираются поэкспериментировать, чтобы увидеть, на что они способны», — сказал Лэнкфорд.

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По словам сенатора, Китай, как и Россия, пытался использовать определенные типы программного обеспечения для доступа к онлайн-системам, стремясь завладеть информацией. Он также добавил, что избирательная система США в целом «более надежна, чем в 2016 году».

Помимо этого, Лэнкфорд рассказал, что члены комитета по разведке сената США не планируют до конца промежуточных выборов в ноябре предоставлять любые выводы и заключения по итогам ведущегося расследования в отношении «российского вмешательства» в выборы 2016 года.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс 2016 года.