Туск призвал не сравнивать ЕС с СССР
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не подлежит сравнению с Советским Союзом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Великобритании Джереми Ханта, который призвал ЕС не превращаться в тюрьму, «подобную СССР».
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«ЕС - это свобода и права человека, процветание и мир. Жизнь без страха», — сказал Туск.
По его словам, Хант «не знает» о чем говорит.
Ранее сообщалось, что Хант сравнил Евросоюз с тюрьмой и заявил, что попытка наказать Британию за выход из ЕС приведет к кризису союза.