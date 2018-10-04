Глава МИД Британии о попытках кибератак: Россия пожалеет

Глава МИД Британии Джереми Хант дал комментарий после того, как Нидерланды обвинили российскую сторону в попытке взломать сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает Sky News.

Хант подчеркнул, что российская сторона заблуждается, если полагает, что может отправить агентов с химоружием на британскую территорию.

Реклама

«Будут последствия, они (Россия. — Газета.Ru) пожалеют об этом», — заявил Хант.

Ранее Хант заявил, что Соединенное Королевство предложит союзникам поднять вопрос о введении новых антироссийских санкций в связи с нарушением Россией норм международного права.