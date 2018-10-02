Пашинян: после моей отставки кандидатуру нового премьера не представят

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров с представителями парламентских фракций, которых протестующие против закона о возможности заблокировать роспуск парламента заблокировали в здании национального собрания страны, заявил, что после его отставки народу не представят новую кандидатуру на его пост, передают «Новости-Армения».

«Сейчас я постараюсь узнать позицию наших коллег о том, как преодолеть кризис. Я думаю, что мы придем к консенсусу о проведении внеочередных (парламентских) выборов, и что они после моей отставки не представят кандидатуру премьера, чтобы не нервировать людей», — сказал Пашинян.

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Он также выразил надежду на то, что его коллеги продемонстрируют адекватную позицию.

Ранее сообщалось, что протестующие в Ереване ворвались на территорию парламента.