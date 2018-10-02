Протестующие с Пашиняном заблокировали парламент Армении из-за нового закона

Депутаты парламента Армении приняли законопроект, который позволяет заблокировать роспуск законодательного органа при необходимости второй раз избирать премьер-министра страны, после чего протестующие перекрыли входы в здание парламента, передают «Новости Армении».

К протестующим вышел действующий премьер-министр страны, который, как сообщают «Новости-Армения», ранее призвал их собраться у парламента, а депутатов, которые «не считают, что они должны выйти против власти народа» — не идти в парламент.

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«Я сейчас пойду в свой кабинет на Баграмяна 26, у меня очень важное дело, после чего вернусь сюда», — сказал Пашинян собравшимся.

Отмечается, что депутаты не могут покинуть здание, которое заблокировали жители Еревана.

Ранее сообщалось, что Пашинян ожидает визит Путина в Армению в начале 2019 года.