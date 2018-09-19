Комиссия ЦИК прибыла в Приморье для проверки результатов выборов

Представитель регионального избиркома Приморья Роман Охотников проинформировал, что комиссия ЦИК прибыла в регион для того, чтобы провести проверку жалоб, связанных с нарушениями на состоявшихся выборах губернатора. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Охотникова, в Приморье прибыли член ЦИК, а также три сотрудника аппарата.

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«Комиссия ЦИК начала работу в краевом избиркоме», — сказал Охотников.

Он добавил, что встречи с кандидатами пройдут в течение дня, а проверка продлится до 21 сентября.

Ранее сообщалось, что в Кремле следят за ситуацией вокруг выборов главы Приморья, однако оценивать их чистоту Кремль не полномочен.