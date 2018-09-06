Экс-министр Латвии назвал целью страны ссору России и ЕС

Бывший министр экономики Латвии Вячеслав Домбровский рассказал о нацеленности страны на то, чтобы внести разлад в отношения России и Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Домбровского, латвийской стороне следовало бы стараться уменьшить количество разногласий между российской стороной и ЕС до объективного уровня.

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«Цель внешней политики Латвии — рассорить Запад с РФ, но это не декларируется», — сказал Домбровский.

Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили о намерении двух стран взыскать ущерб с России за «советскую оккупацию».