В МИД назвали санкции США попыткой наказать Москву за позицию по КНДР

Москва видит в санкциях США против российского портового агентства «Профинет» попытку наказать Россию за принципиальную позицию по КНДР, передает РИА «Новости».

«Видим за очередной антироссийской акцией Вашингтона попытку «наказать» нашу страну за ее принципиальную позицию по северокорейскому сюжету, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН», — говорится в комментарии МИД России.

Министерство финансов США опубликовало на своем сайте список санкций, которые вводятся в отношении Северной Кореи.

Среди лиц, попавших под санкции, оказался Василий Колчанов. Также в санкционный список была включена возглавляемая им компания «Профинет».

Также санкции были введены в отношении китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Co., Ltd и сингапурской Sinsms Pte., Ltd.