МИД России заявил о готовности к либерализации визового режима с Турцией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возможного упрощения режима поездок между странами. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«Планируется обсудить перспективы упрощения режима поездок граждан двух стран. Подтверждаем готовность к либерализации визового режима для отдельных категорий турецких граждан», — говорится в тексте официального сообщения.

Реклама

В министерстве отметили, что российская сторона также рассчитывает на повышение эффективности взаимодействия ведомств двух стран в борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал ответ на объявление торговой войны.