Трамп обсудил безопасность и торговлю с Макроном

Президент США Дональд Трамп заявил, что он поговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном о «разных вопросах». Об этом президент написал в своем твиттере.

Трамп отметил, что у него состоялся «очень хороший» телефонный разговор с Макроном.

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«Обсудили разные вопросы, включая безопасность и торговлю», — отметил Трамп.

Американский президент добавил, что на сегодня у него намечено еще много звонков и обсуждений. В частности, у него будет ужин с генеральным директором Apple Тимом Куком, который, по словам Трампа, «инвестирует много денег в США».

Ранее онлайн-издание Axios писало, что Макрон использует тактику переговоров Трампа.