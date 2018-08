Российского дипломата вызвали в Госдеп для объяснений

Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для разъяснений «агрессивного вмешательства». Об этом сообщила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт в своем твиттере.

По ее словам, претензии американских властей связаны с использованием Россией социальных сетей в целях вмешательства во внутренние дела Соединенных Штатов.

«Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова для дачи объяснений в связи с попытками Кремля использовать аккаунты в социальных сетях, чтобы способствовать насильственным и разобщающим действиям в США — мы не потерпим этого агрессивного вмешательства», — написала Науэрт.

Ранее сообщалось, что Науэрт поддержала решение Facebook удалять подозрительные аккаунты.

Assistant Secretary Mitchell convoked #Russia Chargé Zhirnov to answer for the Kremlin's attempts to use social media accounts to promote violent and divisive causes in the U.S. – we will not tolerate this aggressive interference. https://t.co/dnIHR0GIOt