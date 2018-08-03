Экс-помощница Трампа рассказала о его «помутнении рассудка» в своих мемуарах

Бывшая помощница президента США Дональда Трампа Омароса Манигол-Ньюман в августе выпустит книгу, в которой рассказывает о «помутнении рассудка» американского лидера. Британская газета Daily Mail ознакомилась с выдержками из книги до публикации.

Как отмечает издание, книга «Помешанный: рассказ инсайдера Белого дома Трампа» выйдет 14 августа. В данной книге Манигол-Ньюман рассказывает об умственном упадке Дональда Трампа. Издание Daily Mail называет книгу «взрывоопасной», предполагая, что именно в ней содержится самая громкая инсайдерская информация последних лет.

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Экс-помощница утверждает, что у Трампа налицо ухудшение умственного состояния. Она рассказывает, что испугалась от осознания этого, и подробно приводит сам случай, когда подобные признаки «помешательства» были замечены во время ее работы с Трампом. Случай произошел во время интервью президента США журналисту NBC Лестеру Холту в мае 2017 года.

«Во время просмотра интервью я поняла, что в мозгу Дональда [Трампа] происходит что-то реальное и серьезное. Помутнение его рассудка нельзя отрицать», — пишет в своей книге Манигол-Ньюман.

По ее словам, Дональд Трамп бредил, противоречил себе «от одного предложения к другому».

В частности, в том интервью Трамп заявил, что экс-директор ФБР Джеймс Коми был уволен на основе рекомендаций заместителя генерального прокурора США Рода Розенштайна, что противоречило линии Белого дома и предыдущим выступлениям Трампа. Как рассказывается в книге, перед интервью с Трампом был проведен пресс-брифинг, на котором несколько раз обсуждалась официальная позиция по Коми, которая предполагает, что результатом его увольнения стали рекомендации министерства юстиции США.

В своей должности помощника Трампа она работала с января по декабрь 2017 года. До этого она была участницей телевизионного реалити-шоу Дональда Трампа «Подмастерье».

Помимо этого, отмечается, что автор книги на прошлой неделе ответила на вопросы американских следователей по делу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, над который в настоящее время идет судебный процесс.