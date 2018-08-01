NBC назвал опасной стратегию адвоката президента США

Медиастратегия адвоката президента США Рудольфа Джулиани может нести определенные риски для Дональда Трампа, отмечает американский телеканал NBC News.

Риски для американского президента могут появиться из-за того, что Джулиани в общении со СМИ игнорирует основные правила безопасности для адвокатов при расследовании различных уголовных дел, поясняет NBC. Телеканал напоминает, что сам Джулиани работал ранее федеральным прокурором и был мэром Нью-Йорка.

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В некоторых случаях действия сотрудников полиции или правоохранительных органов заслуживают публичной критики в интервью. Однако адвокат, защищающий интересы своего клиента, не должен критиковать прокуроров при общении со СМИ, отмечает телеканал. Адвокат также никогда не должен указывать следствию, как делать свою работу или когда ее завершать. Между тем, прокуроры не могут реагировать на СМИ, кроме как выступить с предъявлением обвинений. Именно поэтому им приходится терпеть подобные публичные заявления.

Речь идет о недавнем заявлении Рудольфа Джулиани, которое адвокат президента США сделал в эфире телеканала ABC News. Тогда он назвал расследование специального прокурора США Роберта Мюллера, который работает по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, «самым коррумпированным, которого он когда-либо видел».

Тем не менее, Джулиани имеет большой опыт в предоставлении интервью и общении на камеру, говорится в материале. В настоящее время медиастратегия адвоката президента США заключается в полном публичном оправдании его клиента — Трампа. Действуя таким образом, Джулиани берет на себя определенные риски, которые могут сказаться на президенте, добавляет NBC.

В июле в одном из интервью Джулиани сказал, что «насколько я знаю, Трамп изначально не знал о платеже, который Майкл Коэн перевел Сторми Дэниелс». NBC отмечает, что Джулиани должен знать информацию до момента выхода в эфир. В противном случае, такие утверждения могут иметь неприятные последствия позже. Представление клиента перед СМИ таким образом говорит еще и о том, что он просто ничего не знает или клиент им легко манипулирует.

NBC приводит в качестве удачного примера адвоката Сторми Дэниелс Майкла Авенатти, который использует на телевидении умные броские фразы, которые становятся потом вирусными и легко раскручиваются. Джулиани, с другой стороны, придерживается другого подхода в интервью с телеведущими: он шутит с ними, он пренебрегает их вызовами, вступает с ними в споры. Это означает, что он беспокоится о том, что думают корреспонденты. Однако неправильная стратегия в СМИ таких адвокатов, как Джулиани, может, перефразируя его слова о плохих свидетелях, «действительно уничтожить все дело».

Ранее в эфире Fox News Джулиани выразил сомнение в законности расследования Мюллера по «российскому делу».