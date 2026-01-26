Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Уральца, притворявшегося полицейским ради афер, поймали после «кражи» телефона

Baza: на Урале рецидивиста поймали после слов о потере смартфона
Shutterstock/FOTODOM

Жителя Урала, совершившего серию краж, поймали после слов о потере телефона. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Сырсети. Во время обыска в чужой квартире ранее судимого за кражи мужчина по имени Иван привлекли в качестве понятого. В процессе фигурант заметил вещи, которые хотел бы украсть из жилья.

Спустя несколько дней он вернулся в квартиру и представился жене задержанного сотрудником МВД. Предметы, которые он заприметил во время прошлого визита, лжеполицейский забрал их якобы для экспертизы.

Получив за имущество 85 тысяч рублей, Иван снова пришел к женщине и потребовал четыре тысячи рублей, чтобы передать вещи ее мужу. Также за пять тысяч он мог якобы улучшить условия жизни мужа в СИЗО.

После этого рецидивист забрал у женщины смартфон, якобы чтобы передать ее мужу в изолятор. Позже он «потерял» устройство и попросил деньги на новое.

«Лишь после этой истории жена задержанного поняла, что её обманывают, и обратилась за помощью к настоящим полицейским», – сообщается в публикации.

Россиянина приговорили к четырем годам лишения свободы, его отправили в колонию строгого режима.

Ранее российский пенсионер спилил опоры ЛЭП и попытался украсть более километра проводов.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!