В Воронеже умерла женщина, раненная при атаке БПЛА

Губернатор Гусев: раненная при атаке БПЛА на Воронеж женщина умерла в больнице

В больнице Воронежа умерла женщина, которая получила тяжелые травмы при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Как только Ольгу Андреевну доставили в медучреждение, была проведена операция. Долгое время врачи делали все, чтобы пожилая женщина смогла восстановиться. Однако здоровье не выдержало», — написал глава региона.

Беспилотники ВСУ совершили атаку на Воронеж в ночь на 11 января. В результате ударов пострадали три жилых дома. Гусев заявил, что город подвергся одной из самых масштабных атак беспилотников с начала СВО.

По данным губернатора, в ночь после атаки в реанимации скончалась молодая женщина. Она получила тяжелые травмы в результате падения обломков БПЛА на частный дом.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина на фоне очевидных провалов на фронте пытается выместить свою злобу на мирных жителях российских регионов.

Ранее в России назвали удар ВСУ по Воронежу местью за «Орешник».