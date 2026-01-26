Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

В Воронеже умерла женщина, раненная при атаке БПЛА

Губернатор Гусев: раненная при атаке БПЛА на Воронеж женщина умерла в больнице
Shutterstock/FOTODOM

В больнице Воронежа умерла женщина, которая получила тяжелые травмы при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Как только Ольгу Андреевну доставили в медучреждение, была проведена операция. Долгое время врачи делали все, чтобы пожилая женщина смогла восстановиться. Однако здоровье не выдержало», — написал глава региона.

Беспилотники ВСУ совершили атаку на Воронеж в ночь на 11 января. В результате ударов пострадали три жилых дома. Гусев заявил, что город подвергся одной из самых масштабных атак беспилотников с начала СВО.

По данным губернатора, в ночь после атаки в реанимации скончалась молодая женщина. Она получила тяжелые травмы в результате падения обломков БПЛА на частный дом.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина на фоне очевидных провалов на фронте пытается выместить свою злобу на мирных жителях российских регионов.

Ранее в России назвали удар ВСУ по Воронежу местью за «Орешник».
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!