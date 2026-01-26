В России не исключили встречу глав государств после переговоров в Абу-Даби по Украине

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби носят прикладной характер, они посвящены конкретному воплощению в жизнь потенциального соглашения по урегулированию украинского кризиса. После соответствующих переговоров речь может пойти о встрече на уровне глав государств. Об этом «Газете.Ru» заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Я думаю, исходя из состава особенно российской делегации, что эти переговоры максимально прикладные, то есть там обсуждаются возможности урегулирования не «вообще», а то, как они могли бы быть воплощены в жизнь в случае, если они будут достигнуты», — отметил политолог.

Лукьянов добавил, что окончательное решение по Украине будет не на уровне делегаций нынешних переговоров, а на более высоком политическом уровне.

«Политический уровень возможен тогда, когда вот эти условно технические переговоры принесут какой-то результат, и высшим руководителям будет о чем разговаривать уже на финальном этапе», — считает аналитик.

По мнению Лукьянова, целью переговоров России, США и Украины в Абу-Даби является подготовка чего-то, что может быть «вынесено на высший уровень». Если это получится, то можно ожидать трехсторонней встречи на уровне глав государств, отметил собеседник.

Продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта запланировано на следующую неделю, сообщили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно». Он подчеркнул, что Москва не будет публично обсуждать темы переговоров, но рассказал о том, что для России имеет принципиальное значение.

Ранее в США заявили о прогрессе в переговорах по Украине.