Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Известны все четвертьфиналисты Australian Open у мужчин

Определились все четвертьфиналисты Australian Open в мужском одиночном разряде
Stephanie Lecocq/Reuters

Определились все участники четвертьфинального раунда в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии — 2026 (Australian Open).

За выход в полуфинал сразятся итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, американцы Лернер Тьен и Бен Шелтон, итальянец Лоренцо Музетти, австралиец Алекс де Минор и немец Александр Зверев.

Пары четвертьфинала Australian Open выглядят так: Синнер — Шелтон, Джокович — Музетти, Алькарас — де Минор, Зверев — Тьен.

Финал Australian Open в мужском одиночном разряде состоится 1 февраля.

Российские теннисисты выйти в четвертьфинал не сумели. Последним борьбу на турнире закончил Даниил Медведев, который проиграл Тьену. Встреча продолжалась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 4:6, 0:6, 3:6.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее 41-летняя россиянка пробилась в четвертьфинал Australian Open.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!