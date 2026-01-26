Известны все четвертьфиналисты Australian Open у мужчин

Определились все участники четвертьфинального раунда в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии — 2026 (Australian Open).

За выход в полуфинал сразятся итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, американцы Лернер Тьен и Бен Шелтон, итальянец Лоренцо Музетти, австралиец Алекс де Минор и немец Александр Зверев.

Пары четвертьфинала Australian Open выглядят так: Синнер — Шелтон, Джокович — Музетти, Алькарас — де Минор, Зверев — Тьен.

Финал Australian Open в мужском одиночном разряде состоится 1 февраля.

Российские теннисисты выйти в четвертьфинал не сумели. Последним борьбу на турнире закончил Даниил Медведев, который проиграл Тьену. Встреча продолжалась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 4:6, 0:6, 3:6.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее 41-летняя россиянка пробилась в четвертьфинал Australian Open.